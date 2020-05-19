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СМИ: Apple перенесет на месяц презентацию новых смартфонов iPhone

По данным Apple Insider, компания в 2020 году рассчитывает представить две модели смартфонов - iPhone 12 и iPhone 12 Pro
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская компания Apple из-за пандемии нового коронавируса перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone. Об этом сообщил во вторник портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

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По данным его источников, пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказала негативное влияния в том числе на работу заводов Apple, затормозив производство. Вследствие этого руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Их продажи, как уточняет портал, начнутся позднее в текущем году.

Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Apple из-за пандемии намерена отложить примерно на месяц запланированное на начало лета 2020 года увеличение объемов производства новых моделей iPhone.

Источники Apple Insider указывают, что Apple в текущем году рассчитывает представить две модели смартфонов - iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Каждый из них будет представлен в двух размерах - стандартном с экраном диагональю 5,4 дюйма, и большом - с пометкой Max и экраном диагональю 6,1 дюйма.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBoo, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн.

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