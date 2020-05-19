Total и CQC будут исследовать решения по нейтрализации CO2 с помощью квантовых вычислений

ТАСС 19 мая. Французская нефтегазовая компания Total заключила партнерство с британским стартапом Cambridge Quantum Computing (CQC) для проведения исследований и разработки новых решений по улавливанию, утилизации и хранению CO2. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Квантовые вычисления открывают новые возможности для решения наиболее сложных отраслевых задач. Total стала одной из первых компаний, внедривших их использование для разработки новых материалов, позволяющих более эффективно улавливать углекислый газ. Мы ожидаем, что партнерство с CQC позволит ускорить развитие в данном направлении и продвинуться в достижении цели по углеродной нейтральности к 2050 году", - сказал вице-президент по технологиям Total Мари-Ноэль Семерия.

В рамках партнерства компании разработают алгоритмы для моделирования физических и химических процессов в нанопористых материалах, которые впоследствии могут быть применены для улавливания CO2, генерируемого в результате промышленной деятельности Total. Новые цифровые модели будут учитывать размер, форму и химический состав соединений, что позволит выявить наиболее эффективные комбинации для решения поставленной задачи.

Как отмечают исследователи, подобные вычисления невозможно выполнить на обычном суперкомпьютере ввиду нехватки вычислительных мощностей, что оправдывает использование квантовых технологий.