В Кировской области создали фонд защиты прав дольщиков

КИРОВ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области создали специальный фонд, задачей которого будет защита прав участников долевого строительства. Организация создана по инициативе федерального фонда, сообщает правительство региона.

"Министерством строительства соблюден установленный срок создания фонда, 15 мая налоговая служба по городу Кирову осуществила постановку на учет российской организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области", - приводятся в сообщении слова и. о. министра строительства Ирины Кислухиной.

Поясняется, что в фонд из регионального бюджета поступит более 26 млн рублей. Общая сумма средств с учетом федерального финансирования превысит 530 млн рублей. В Кировской области ведется единый реестр проблемных объектов, в котором числятся 23 многоквартирных дома.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил предложения, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.