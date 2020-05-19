Зампреды правления "Газпрома" Бурмистрова и Аксютин купили акции компании на 10,7 млн руб.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заместители председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова и Олег Аксютин приобрели акции компании на сумму 10,11 млн рублей и 600 тыс. рублей соответственно, следует из материалов газового холдинга.

В результате сделок доля каждого достигла 0,000232%.

Бурмистрова, ранее не владевшая акциями "Газпрома", 13 мая получила пакет в 54,922 тыс. акций. На закрытии торгов 13 мая акции холдинга оценивались в 184,2 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость пакета, купленного Бурмистровой, может составлять 10,11 млн рублей.

Аксютин увеличил свою долю в уставном капитале компании до 0,000232% с 0,000218%. Количество приобретенных 14 мая акций оценивается в 3,31 тыс. бумаг, а стоимость пакета на момент закрытия торгов 14 мая - в 609,5 тыс. рублей.

Уставный капитал "Газпрома" состоит из 23 млрд 673 млн 512 тыс. 900 обыкновенных акций.

На прошедшей неделе акционером "Газпрома" стал также зампред правления Фамил Садыгов, который получил в уставном капитале компании 0,000232%. Стоимость приобретенного пакета оценивается в 10,27 млн рублей.

В настоящее время в "Газпроме" действует программа мотивации менеджмента, которая предусматривает, что руководящие сотрудники могут приобрести акции компании за счет собственных средств или кредитов Газпромбанка.

Кроме того, компания разрабатывает новую программу мотивации менеджмента, которая будет привязана к динамике капитализации компании. На реализацию программы "Газпром" направит около 0,12% квазиказначейских акций. В форме акций будет выплачиваться до 50% от годового вознаграждения менеджмента.