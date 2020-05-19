{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти США выделят $19 млрд на помощь фермерам

Ни один президент не заботился так о фермерах, заявил американский лидер Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Администрация США выделяет фермерам $19 млрд для покрытия ущерба в связи с пандемией. Об этом сообщил во вторник президент страны Дональд Трамп.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Администрация запускает новую масштабную инициативу - программу продовольственной помощи в связи с коронавирусом. В рамках этих усилий будет выделено $19 млрд для поддержки американских сельскохозяйственных производителей и обеспечения важных цепочек поставок, а также для продовольственной помощи семьям, - сказал Трамп на встрече в Белом доме с представителями агросектора. - Ни один президент не сделал такого. Вы можете даже вспомнить Авраама Линкольна, ни один президент не заботился так о фермерах, как Трамп".

"$16 млрд в рамках программы напрямую пойдут фермерам и ранчо. Эти выплаты компенсируют потери в связи с глобальной пандемией, вызванной Китаем", - отметил президент. "На прошлой неделе мы закупили продовольствия на $3 млрд", - добавил он.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
До 30% сотрудников Google смогут работать из офиса к концу года
Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи пояснил, что этого удастся достичь в первую очередь за счет сменного графика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС