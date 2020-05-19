Власти США выделят $19 млрд на помощь фермерам

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Администрация США выделяет фермерам $19 млрд для покрытия ущерба в связи с пандемией. Об этом сообщил во вторник президент страны Дональд Трамп.

"Администрация запускает новую масштабную инициативу - программу продовольственной помощи в связи с коронавирусом. В рамках этих усилий будет выделено $19 млрд для поддержки американских сельскохозяйственных производителей и обеспечения важных цепочек поставок, а также для продовольственной помощи семьям, - сказал Трамп на встрече в Белом доме с представителями агросектора. - Ни один президент не сделал такого. Вы можете даже вспомнить Авраама Линкольна, ни один президент не заботился так о фермерах, как Трамп".

"$16 млрд в рамках программы напрямую пойдут фермерам и ранчо. Эти выплаты компенсируют потери в связи с глобальной пандемией, вызванной Китаем", - отметил президент. "На прошлой неделе мы закупили продовольствия на $3 млрд", - добавил он.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.