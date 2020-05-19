Австрия предложит альтернативу плану Германии и Франции о помощи экономике ЕС

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Австрия не поддерживает идею Германии и Франции о создании фонда восстановления европейской экономики объемом €500 млрд, поэтому вместе с тремя другими странами ЕС готовит альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо субсидий. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц газете Oberösterreichische Nachrichten .

"Мы настроены скептически (по отношению к плану ФРГ и Франции - прим. ТАСС). <...> У нас четкая позиция: Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, но считаем, что правильный путь - это кредиты, а не субсидии, - отметил Курц. - В ближайшие дни мы представим предложение с нашими собственными идеями. Мы считаем, что возможно стимулировать европейскую экономику и при этом избежать обобщения долгов".

По его словам, Австрия и многие другие страны ЕС были удивлены инициативой ФРГ и Франции. "Конечно, две страны, особенно крупные, вправе предлагать что-то. <...> Но решение должны выносить все государства - члены ЕС". Курц добавил, что согласовывает общую позицию с Нидерландами, Данией и Швецией.

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что Берлин и Париж предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом €500 млрд. По ее словам, они хотят действовать вместе с остальными странами Евросоюза, но посредством своей инициативы намерены послать им сигнал о том, что ЕС преодолеет данный кризис и станет сильнее.

Страны - доноры бюджета ЕС - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция - выступают против увеличения расходов в сообществе. В феврале четыре страны высказались против того, чтобы бюджет ЕС превышал 1% ВВП. С ними были не согласны ряд других стран ЕС.