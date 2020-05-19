В Госдуму внесли законопроект о снижении имущественных налоговых издержек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих безвозмездную передачу имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предоставляет право организациям и ИП признавать в расходах затраты на приобретение имущества, используемого (предназначенного для использования) для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медорганизациям, органам государственной власти и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям и государственным и муниципальным унитарным предприятиям. По таким операциям ранее принятый к вычету НДС восстанавливать не требуется.

Законопроектом установлена возможность учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством, пожертвования в виде имущества, переданного организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями соответствующих субсидий и грантов. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Также освобождаются от обложения НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам.

Предусматривается освобождение от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятыми в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями соответствующих субсидий и грантов. Для индивидуальных предпринимателей - не работодателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, предусматривается установить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года в размере 20 318 рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет Госдумы - комитет по бюджету и налогам, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Законопроект предусматривает блок налоговых льгот для граждан, предприятий и организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, ранее озвученных президентом России в ходе обращения к россиянам. Законопроект будет рассмотрен думой в приоритетном порядке", - сказал Володин.