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Пандемия коронавируса нового типа

До 30% сотрудников Google смогут работать из офиса к концу года

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи пояснил, что этого удастся достичь в первую очередь за счет сменного графика

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 30% сотрудников американского холдинга Alphabet, в которую входит компания Google, вернутся на работу в офисы к концу текущего года. С таким заявлением выступил во вторник генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи в подкасте, организованном журналом The Verge.

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"Я рассчитываю, что к концу года офисы будут заполнены на 20-30%, - указал он, пояснив, что этого удастся достичь в первую очередь за счет сменного графика. - По меньшей мере раз в неделю в офисе будут появляться около 60% наших сотрудников". По словам Пичаи, руководство Alphabet готово в любой момент вернуть на работу в офисы 10-15% сотрудников.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Пичаи в начале мая уведомил подчиненных о том, что им, возможно, придется работать из дома до октября или, предположительно, до конца года. В компании указали, что большая часть ее сотрудников, возможно, вернется к работе из офиса только в 2021 году.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 91,1 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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