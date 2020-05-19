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Индекс Dow Jones понизился на 390 пунктов к концу биржевой сессии в Нью-Йорке

По данным CNN, на настроения инвесторов не оказали сильного влияния высказывания главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина о перспективах оживления экономической активности после пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии торговой сессии во вторник понизились. Как сообщила телекомпания CNN, на настроения инвесторов не оказали сильного влияния высказывания главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина о перспективах оживления экономической активности после пандемии.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед закрытием промышленный индекс Dow Jones понизился на 390,51 пункта (-1,59%), до отметки 24 206,86. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 30,97 пункта (-1,05%) и оказался на отметке 2 922,94. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 49,72 пункта (-0,54%), до 9 185,10.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,31% и оказалась на уровне $31,86 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, участникам рынка необходимы ясные сигналы о том, что предпринятые администрацией США меры по стимулированию экономики дают эффект. "Сейчас в наиболее предпочтительном положении находятся крупные торговые компании, которые способны организовать поставки товаров по заказам через интернет. - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании BMO Wealth Management Майкла Стритча. - Но для того, чтобы процесс восстановления экономики действительно начался, необходимо, чтобы в нем участвовали менее крупные компании".

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США
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