Отель-казино Venetian в Лас-Вегасе начнет размещать постояльцев 1 июня

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Отель-казино Venetian в Лас-Вегасе (штат Невада) начал принимать заказы на размещение с 1 июня текущего года. Об этом говорится во вторник на сайте гостиницы.

Администрация напомнила о том, что отель был временно закрыт 19 марта из-за пандемии коронавируса нового типа. "Курорт Venetian теперь бронирует номера для приезжающих с 1 июня, когда мы предполагаем открыть свои двери для людей <...>. Наши гости после заезда могут рассчитывать на следующие удобства роскошного курорта Лас-Вегаса: казино, более десяти ресторанов, отремонтированный бассейн и многочисленные магазины", - говорится в сообщении.

Администрация перечислила, какие меры приняты для обеспечения эпидемиологической безопасности в гостинице. Ее сотрудники будут выдавать гостям медицинские маски, но не будут требовать их обязательного ношения. Остальные меры касаются главным образом соблюдения безопасной дистанции в барах, спортзалах, бассейнах, а также дезинфекции помещений комплекса.

Совет по контролю за азартными играми Невады 14 мая информировал, что отели-казино Лас-Вегаса могут возобновить работу в рамках первого этапа плана постепенной отмены эпидемиологических ограничений. Губернатор штата Стив Сисолак в эфире телекомпании ABC 29 апреля заявил, что нескоро разрешит возобновить работу казино и иных игорных заведений.

Вице-президент США Майкл Пенс во вторник в Белом доме информировал, что все 50 штатов частично возобновляют работу своих предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность в связи с пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,52 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 91 570 человек.