"Известия": в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом подготовили и направили в правительство РФ рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, проектом предлагается, что до конца 2020 года граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу за три года до выхода на пенсию, могут рассчитывать на досрочный выход на нее. На текущий момент данная возможность предусмотрена для тех, кто потерял работу за два, а не три года до выхода на отдых. Кроме того, сейчас обязательным условием для досрочной пенсии является наличие страхового стажа в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, в то время как в рабочей версии данного условия пока не приводится.

Кроме того, документ содержит предложение по повышению минимального пособия по безработице до 4,5 тыс. на три месяца с мая 2020 года. Также на этот срок предлагается приравнять к МРОТ размер выплат для ИП, которые прекратили свою деятельность после 1 марта, сообщает издание.

Благодаря новым условиям выход на пенсию для лиц предпенсионного возраста, потерявших работу, до конца 2020 года станет возможным с 53,5 лет для женщин и 58,5 для мужчин (в 2020 году на пенсию выходят женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год). Однако, как отметил источник издания, окончательная редакция предложений может отличаться от рабочей версии, так как в документ постоянно вносятся изменения. Данная версия, по сведениям газеты, актуальна по состоянию на 18 мая.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что правительство в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации новых мер поддержки населения и бизнеса, а также общенационального плана по восстановлению экономики. По словам премьера, кабмин активно ведет работу над поручением главы государства представить к 1 июня общенациональный план действий, направленный на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости и доходов людей и осуществление структурных изменений в экономике.

В России с 2019 года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста.