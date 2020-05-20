Опрос: лишь 18% представителей МСП уверены в развитии своего бизнеса в ближайшее время

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Около 20% представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в России уверены в дальнейшем развитии своего бизнеса на ближайшие полгода. Это следует из опроса банка "Открытие", данные которого есть в распоряжении ТАСС.

"Доля оптимистично настроенных предпринимателей резко снизилась - бизнес настроился на длительный период выживания в сложных экономических условиях и сконцентрировался на сокращении расходов и удержании клиентов, - отметили в "Открытии". - Большинство опрошенных - 39% не могут оценить перспективы на ближайшие шесть месяцев, однако надеются, что продолжат работать как и раньше. 18% респондентов уверены в развитии и расширении своего бизнеса. И только 7% планируют сократить масштабы".

Согласно результатам опроса, в текущих условиях 65% компаний малого и среднего бизнеса приостановили работу и заняли выжидательную позицию, еще 9% сократили свой бизнес, а 6% собираются остановить деятельность. При этом на 15% компаний кризис никак не повлиял, а 4% нашли новую нишу и получили развитие.

Вместе с тем, несмотря на непростую ситуацию в экономике, у 75% респондентов уровень доверия к банкам не изменился. Основная помощь, которую компании ждут от банков, - это кредитные каникулы, снижение стоимости обслуживания и комиссий за платежи и переводы, а также выдача кредитов предприятиям, следует из ответов респондентов.

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России - индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Всего в опросе приняли участие более 1 тыс. представителей МСП.