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Пандемия коронавируса нового типа

Lockheed Martin в 2020 году не сможет поставить от 18 до 24 F-35

Компании пришлось сократить производство на ближайшие три месяца

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Американская оборонная корпорация Lockheed Martin с 23 мая нарастит темпы производства истребителей пятого поколения F-35, но не сможет поставить в этом году от 18 до 24 самолетов из 141 запланированного. Об этом сообщает во вторник газета Defence News.

В связи с пандемией нового коронавируса выпуск деталей и компонентов осложнился, в результате компании пришлось сократить производство на ближайшие три месяца. По информации издания, представители Lockheed Martin впервые уведомили заказчиков о возможных задержках в поставках 21 апреля.

"Если у нас будет возможность ускорить или восстановить темпы [производства], мы это сделаем, - сказал вице-президент компании по программе F-35 Грег Ульмер. - Если будут подвижки, в конце лета или в начале осени появится четкая картина о том, где мы будем находиться".

Корпорация с 23 мая на заводе в штате Техас разделит персонал в 2 500 человек на три группы. Каждая из них будет работать по 14 дней с неделей отдыха. После первой ротации будет принято решение о внесении корректив или продлении измененного графика до 4 сентября.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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