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Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас отметил, что для возвращения к экономическому росту нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию

ТАСС, 20 мая. Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, считает президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте организации.

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"Пандемия и приостановка работы развитых экономик могут привести к тому, что порядка 60 млн людей окажутся в состоянии крайней нищеты. Это сведет на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью", - заявил Мэлпас.

Он отметил, что для возвращения к экономическому росту нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию, предоставлять помощь бедным слоям населения, в том числе денежную, поддерживать частный сектор и укреплять устойчивость экономики.

В заявлении отмечается, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. Всего ВБ обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии.

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