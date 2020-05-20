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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: очереди грузовиков на границе КНР и Приморья могут привести к перебоям с овощами

Очередь из машин появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями объемов пропуска

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация с задержкой пропуска грузовиков на пункте "Пограничном" между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян грозит перебоями с поставками китайских продуктов, в первую очередь овощей закрытого грунта. Об этом рассказал ТАСС представитель оптовой базы "Дружба", являющейся в крае перевалочным пунктом для китайской продукции, Дмитрий Волков.

Очередь из грузовых машин, застрявших на пункте пропуска "Пограничный" между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян, появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями объемов пропуска до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, в понедельник движение было восстановлено в прежнем объеме - 30 машин в день. Власти Приморья ограничили на 10 дней доступ к пункту пропуска на российско-китайской границе, чтобы имеющаяся очередь из более чем 200 машин прошла через таможню.

"Сейчас уже запас ввозимых из Китая овощей на базе заметно меньше привычного, а дальше, судя по всему, будет больше проблем. Для вывоза товара из КНР теперь не хватает транспорта. С той стороны тоже стоит большая очередь, а свежие продукты не любят долго ждать. Вырастают транспортные расходы, растет риск того, что продукты придут уже порченными", - сказал Волков.

По его словам, ограничение доступа к пункту пропуска грузовиков создает дополнительные сложности при отправке в Китай порожних машин. "Сейчас в уже стоящей очереди много грузовиков, которые просто технически не смогут забрать оттуда наш товар, типа лесовозов. При этом, отправить туда пустые машины уже не получится, потому что доступ к пункту пропуска ограничен. Все это увеличивает сроки доставки", - отметил собеседник агентства.

Во время введенных в феврале текущего года ограничений по грузоперевозкам с КНР в дальневосточных регионах России выросли цены на завозимые из этой страны продукты, в основном овощи закрытого грунта - помидоры, огурцы, перец. Большую часть потребности Приморья в этих продуктах обеспечивает КНР.

Теги
РоссияКитайПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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