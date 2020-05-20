"Ъ": аэропорты получат по 195 рублей за каждого, кто не вылетел из-за пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал проект постановления правительства об утверждении правил распределения субсидий аэропортам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Как сообщает в среду газета "Коммерсантъ", по документу воздушные гавани получат во втором квартале по 195,4 рубля за каждого невылетевшего пассажира.

По информации издания, средства будут распределены пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, например, аэропорт Симферополя, потерявший в апреле 89,5% пассажиропотока (245,2 тыс. человек), сможет получить около 50 млн рублей, а Внуково получит за апрель около 320-330 млн рублей.

Если учесть, что правительство во втором квартале выделит на поддержку аэропортам 10,1 млрд рублей, то денег хватит на компенсацию потерь пассажиропотока объемом 51,7 млн человек (при учете 195,4 рубля за одного) или 92% от уровня второго квартала 2019 года. По данным газеты, если средств не хватит, сумма субсидий аэропортам будет пропорционально уменьшена. Также Минтранс не исключает варианта предоставлять аэропортам субсидии в третьем квартале 2020 года.

Субсидии, как отмечает издание, не могут быть направлены на обслуживание кредитов. Аэропорты должны будут направить не менее 60% на заработные платы персоналу и страховые взносы, а остальное - на содержание зданий, оборудования и транспортных средств. Кроме того, управляющие компании получат эти деньги, только если сохранят 90% персонала (по штатной численности от 1 января 2020 года) и смогут обеспечить непрерывную работу аэропортов.

16 мая министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что проект постановления правительства РФ о предоставлении аэропортам более 10 млрд рублей в виде субсидий уже направлен на согласование в ведомства и может быть утвержден до конца мая. Минтранс и Минфин ранее предварительно согласовали поддержку аэропортам РФ объемом 10,1 млрд рублей на период до июля. После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться еще 30 млрд рублей.

Как говорил Дитрих на совещании о развитии транспорта у президента РФ Владимира Путина, у ряда аэропортов из-за резкого падения пассажиропотока возникли такие же проблемы по фонду оплаты труда, аренде и прочим выплатам, как и у авиакомпаний. Выделение еще около 30 млрд рублей обсудят после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и в июне с учетом возможностей федерального бюджета, пояснял министр.

Помощь авиакомпаниям

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.