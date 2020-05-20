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Губернатор Калифорнии прокомментировал слова Маска о переносе штаб-квартиры Tesla

Гэвин Ньюсом не видит поводов для беспокойства и отметил, что власти штата намерены содействовать инновационным разработкам

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не видит поводов для беспокойства в связи с недавними заявлениями предпринимателя Илона Маска о возможности переноса головного офиса компании Tesla в другой американский штат. Об этом Ньюсом сообщил во вторник в эфире телеканала CNBC.

Маск 9 мая написал в Twitter, что может перенести головной офис или производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду. Предприниматель неоднократно заявлял, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.

Ньюсом заострил внимание на том, что в Калифорнии очень хорошие условия для работы технологических компаний. "Я знаком с Илоном уже много лет. Я очень уважаю и восхищаюсь его настроем на инновации", - отметил губернатор. Он выразил уверенность в том, что и Маск, и другие предприниматели "будут процветать" в Калифорнии.

"Я не беспокоюсь по поводу того, что Илон уйдет в ближайшее время, - подчеркнул Ньюсом. - Мы с ним много разговаривали". Губернатор заверил, что власти штата намерены содействовать инновационным разработкам, а также развитию экологически чистого производства. Ньюсом констатировал, что Маск работает в этих сферах. "Думаю, в наших интересах договариваться", - добавил он.

На прошлой неделе американское отраслевое интернет-издание Electrek сообщило, что Маск намерен построить новый завод Tesla в районе города Остин (штат Техас). По словам его источников, предполагается, что на указанном предприятии будут выпускать электропикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y с электродвигателем. Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее в мае заявил, что обсудил с Маском возможность переноса в этот штат головного офиса Tesla из Калифорнии.

Теги
СШАМаск, Илон
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