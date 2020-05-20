В Японии остановили второй реактор АЭС "Сэндай", чтобы обезопасить его от террористов

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Второй реактор японской АЭС "Сэндай" в юго-западной префектуре Кагосима остановлен в целях усиления антитеррористических мер. Об этом сообщила в среду энергетическая компания Kyushu Electric Power.

Примерно за 12 часов до остановки мощность реактора была снижена, а затем его отключили от энергосети. Компания рассчитывает завершить работу по усилению безопасности на случай террористической атаки, в том числе с использованием самолета, к концу этого года. После этого оператор намерен получить одобрение Комиссии по ядерному регулированию Японии и перезапустить реактор в январе следующего года.

В марте с той же целью был остановлен первый реактор АЭС "Сэндай". Там аналогичные мероприятия по усилению безопасности должны завершиться чуть раньше, а перезапуск намечен на декабрь.

Новые правила эксплуатации АЭС были приняты в Японии после аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году. В апреле Комиссия по ядерному регулированию Японии обязала операторов действующих атомных электростанций усилить антитеррористическую защиту к определенному сроку. Kyushu Electric Power была вынуждена остановить энергоблоки, поскольку не смогла в них уложиться.

АЭС "Сэндай" в 2015 году стала первой, чьи реакторы возобновили работу после остановки всех станций в стране из-за аварии на "Фукусиме-1". Мощность каждой из двух введенных в эксплуатацию установок составляет 890 МВт.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. Сейчас в Японии работают семь реакторов на четырех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.