КРЭТ заявил об информационной кампании против него после инцидентов с аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха считает, что против него и госкорпорации была развернута информационная кампания после инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые привели к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Он намерен привлечь ее участников к ответственности, говорится в заявлении концерна.

"На фоне недавней трагедии в больницах Москвы и Санкт-Петербурга развернута массированная информационная кампания, направленная на дискредитацию госкорпорации Ростех, холдинга КРЭТ, Уральского приборного завода, российской промышленности в целом", - говорится в заявлении.

"В связи с изложенным мы намерены принять исчерпывающие меры для защиты законных прав компании и привлечения виновных к ответственности вплоть до уголовной", - подчеркнули в концерне.