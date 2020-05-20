Средний лимит по кредитным картам в России в апреле снизился до 72,6 тыс. рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Размер среднего лимита по кредитным картам в РФ уменьшился в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 14%, до 72,6 тыс. рублей. В марте этого года средний лимит составлял 74,3 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По предварительным данным организации, в апреле выдачи кредитных карт сократились по сравнению с мартом на 67% как по количеству карт, так и по предоставленному заемщикам суммарному лимиту. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи уменьшились на 73% по количеству (до 267 тыс. кредитов) и на 77% по объему (до 19,4 млрд рублей).

Также в бюро кредитных историй отметили, что в апреле банки сократили выдачи потребкредитов более чем в два раза по сравнению с мартом и по количеству, и по объему. Так, в апреле было выдано 661 тыс. потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему, по отношению к апрелю 2019 года - на 55% по количеству и на 51% по объему.

В апреле средняя сумма потребкредита составила 324,8 тыс. рублей против 323,2 тыс. рублей месяцем ранее и 299,1 тыс. рублей в апреле прошлого года.

"Выдачи кредитов наличными в апреле сократились более чем в два раза по сравнению с мартом. Падение отчасти обусловлено снижением доступности офисов кредитных организаций из-за карантина, а также ужесточением кредитных политик банков. Небольшой рост средней суммы кредита обусловлен тем, что банки стали меньше кредитовать рискованных заемщиков, которым ранее выдавали лишь небольшие кредиты. Мы ожидаем, что возвращаться к прежним темпам кредитования банки будут по мере восстановления экономики", - приводит пресс-служба слова генерального директора организации Артура Александровича.