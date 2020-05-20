Сотрудники McDonald's в Чикаго обвинили компанию в недостаточных мерах борьбы с пандемией

ТАСС, 20 мая. Пять сотрудников ресторана быстрого питания McDonald's в Чикаго (штат Иллинойс) подали иск к компании в связи с недостаточными мерами безопасности на рабочем месте в период распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg .

Как говорится в заявлении истцов, они были вынуждены "близко работать" с потенциально заразившимися коронавирусом коллегами и посетителями. "Франшиза не предприняла важные шаги для сдерживания вируса, не обеспечив сотрудников необходимыми средствами защиты, санитайзерами, и не проведя тренинги по безопасности", - сказано в документе.

В свою очередь в McDonald's отвергли выдвинутые претензии, заявив, что сеть ресторанов после открытия ряда заведений регулярно проверяет самочувствие сотрудников, установлены защитные барьеры и стекла, использование защитных медицинских масок и перчаток, регулярное мытье рук является обязательным, разрешена только бесконтактная оплата. Компания сообщила, что всего персоналу сети раздали более 100 млн масок.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,52 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 91,9 тыс. человек, из них 4,3 тыс. - в Иллинойсе.