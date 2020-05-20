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"Ъ": Минэнерго и МЭР раскритиковали график ФАС по снижению перекрестного субсидирования

Против предложений Федеральной антимонопольной службы также выступили "Россети"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минэнерго и Минэкономики раскритиковали разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) график поэтапного снижения предельных уровней перекрестного субсидирования (сумма, которую платит промышленность для снижения тарифов населения) в распределительных сетях в 2021-2031 годах. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на министерства.

ФАС разработала этот график в апреле по поручению аппарата правительства, который требовал снизить перекрестное субсидирование. Согласно документу, в 2021 году объем перекрестного субсидирования в распредсетях составит 239,4 млрд рублей, а к 2031 году сумма постепенно снизится до 216,5 млрд рублей.

Минэкономразвития обратило внимание на то, что в графике для некоторых регионов новые предельные уровни перекрестного субсидирования установлены в размере 120-140% от фактических показателей 2020 года (текущий предельный объем субсидии - 229,4 млрд рублей).

В Минэнерго газете сообщили, что к проекту постановления ФАС не были представлены аналитические материалы, расчеты предлагаемых величин, оценка финансовых, тарифных и социально-экономических последствий. Также служба не составила обоснование динамики показателей, перечень мер и механизмов, реализация которых позволит обеспечить снижение объемов перекрестного субсидирования.

По данным "Коммерсанта", против предложений ФАС также выступили "Россети", по мнению которых, пересматривать предельную величину и утверждать новый график на фоне пандемии преждевременно, и бизнес. В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) в целом поддерживают введение графика, но параметры снижения должны быть разработаны с учетом региональных особенностей, отмечает издание.

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