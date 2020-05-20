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Пандемия коронавируса нового типа

Rolls-Royce уволит 9 тыс. сотрудников в связи с экономической ситуацией

Согласно заявлению компании, которая поставляет двигатели для таких самолетов, как Boeing 787 и Airbus A350, сокращения затронут в основном гражданскую аэрокосмическую сферу

ТАСС, 20 мая. Британская компания Rolls-Royce намерена сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии коронавируса и экономить ежегодно £1,3 млрд ($1,59 млрд). Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

Согласно заявлению Rolls-Royce, которая поставляет двигатели для таких самолетов, как Boeing 787 и Airbus A350, сокращения затронут в основном гражданскую аэрокосмическую сферу.

Исполнительный директор компании Уоррен Ист не исключил даже закрытия отдельных предприятий. В то же время он подчеркнул, что все такие решения будут "тщательно проработаны с профсоюзами".

Rolls-Royce является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей в мире. В компании работает около 52 тысяч человек, из них 23 тысячи - в Великобритании.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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