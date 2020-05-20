Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 72,51 рубля

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 72,51 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 79,36 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, доллар торговался на уровне 72,32 рубля (-0,2%), а курс евро рос до 79,24 рубля (+0,1%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,2% - до $34,72 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI подешевела на 0,1% - до $31,93 за баррель.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,2% и опускался до отметки 2706,07 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1176,02 пункта.

По данным на 10:10 мск индексы демонстрировали разнонаправленную динамику - индекс Мосбиржи снижался на 0,24%, до 2705,33 пункта, РТС при этом прибавил 0,1% и достиг уровня 1178,34 пункта.