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Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: Facebook ограничит заполненность своих офисов до 25%

Также планируется обязать персонал работать в несколько смен

ТАСС, 20 мая. Американская компания Facebook с июля планирует ограничить заполненность офисов сотрудниками до 25% и обязать персонал работать в несколько смен. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, требования для работающих в офисах сотрудников также будут включать проверку температуры и обязательное ношение защитных масок в ряде мест на постоянной основе, а также в случае невозможности соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что компания уведомила работников о своих планах в контексте контроля ситуации по возвращению людей на основные рабочие места начиная с 6 июля.

Агентство указывает, что Facebook планирует также ограничить количество сотрудников, которым разрешено собираться в переговорных комнатах, создать интервалы между рабочими местами длиной в 6 футов (около 1,8 м), обеспечить возможность брать еду навынос в кафе и т. д.

Отмечается также, что тестирование сотрудников на коронавирус компания проводить не намерена, однако такая возможность допускается в будущем, когда тесты станут более доступными.

7 мая в Facebook разрешили персоналу по желанию работать из дома в течение всего года. Сообщалось, что большая часть офисов компании откроется не раньше 6 июля.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. Как ранее заявляли в компании, в мире свыше 2,89 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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