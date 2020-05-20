"Магнит" тестирует экспресс-доставку продуктов с "Яндекс.Лавкой" в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Магнит" и "Яндекс.Лавка" запустили совместный эксперимент по доставке продуктов в Москве, говорится в сообщении компаний.

"Яндекс.Лавка" начала тестировать экспресс-доставку продуктов более доступной ценовой категории. Партнером выступила розничная сеть "Магнит", ставшая основным поставщиком продукции для двух новых точек "Лавки" в Москве. Покупателям доступно около двух тысяч наименований самых популярных товаров, в том числе готовая еда", - говорится в сообщении.

Это первый проект ретейлера на рынке экспресс-доставки продуктов питания, а для "Яндекс.Лавки" - первый опыт работы с более доступным ассортиментом.

Новые точки "Яндекс.Лавки" открылись на юге и юго-востоке Москвы в районах Нагатинский затон и Печатники. В рамках пилотного проекта "Магнит" обеспечивает подавляющую часть ассортимента этих складов партнера.

Магазины "Яндекс.Лавки" представляют собой компактные dark stores в жилых районах, где собираются заказы для доставки покупателям. Сделать заказ можно через приложения "Яндекс". Заказы доставляются клиентам бесплатно.

Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилотирования.