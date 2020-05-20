Зеленский уверен, что меморандум между Украиной и МВФ будет подписан в мае

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что подписание меморандума о сотрудничестве страны с МВФ состоится в мае текущего года.

"Мы подпишем этот меморандум. Я уверен, что мы его подпишем в мае месяце. Затягивать нельзя", - сказал он в среду на пресс-конференции в Киеве по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Президент добавил, что в ближайшие дни подпишет закон о банковской деятельности, который был "последним предусловием для подписания меморандума". "Банковский закон сейчас ко мне придет. Мне кажется, завтра или послезавтра, возможно, будет даже сегодня, и двери будут открыты к помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", - указал он.

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Фонд выдвинул два условия - отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принять закон о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. Верховная рада утвердила закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения 31 марта, а закон о банковской деятельности 13 мая.