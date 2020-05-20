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Приоритетом в деятельности первой в Нижегородской области ОЭЗ станут химия и фармация

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у инвесторов есть желание локализовать производства в регионе

ТАСС, 20 мая. Приоритетными направлениями деятельности резидентов первой в Нижегородской области особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Дзержинске станут химия и фармация, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Накануне создание ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске было поддержано в ходе совещания о создании новых особых экономических зон, которое в режиме видеоконференции провел вице-премьер Юрий Трутнев.

"Область крайне заинтересована в создании ОЭЗ. Планируется, что приоритетными направлениями деятельности станут химия и фармация, которые имеют особое значение для России в целом. Именно поэтому территорией размещения ОЭЗ "Кулибин" выбран Дзержинск - один из крупнейших центров химической промышленности России", - цитирует пресс-служба гендиректора Корпорации развития региона Тимура Халитова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у инвесторов есть желание локализовать производства в регионе, и важную роль в этом могут сыграть готовая инфраструктура и налоговые льготы ОЭЗ.

"В качестве площадки была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик" общей площадью 72,3 га в Дзержинске. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, резерв энергетических мощностей. Важно, что особая экономическая зона не требует привлечения бюджетных инвестиций в ее развитие", - цитирует Никитина пресс-служба.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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