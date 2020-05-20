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Глава комитета Госдумы выступает за госстимулирование компаний к геологоразведке в Арктике

При этом, по мнению Павла Завального, необходимо учитывать будущую экономическую эффективность проектов и уделять внимание экологии региона

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Государство должно стимулировать российские компании заниматься геологоразведочными работами и разработкой проектов в Арктике в силу богатой ресурсной базы региона. Однако важно учитывать и будущую экономическую эффективность, сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Извлекаемые углеводородные ресурсы Арктики оцениваются в 100 млрд т нефтяного эквивалента, при этом около 80% из них приходятся на газ. Поэтому мы должны стимулировать наши компании к тому, чтобы заниматься разведкой и разработкой этой богатейшей ресурсной базы", - сказал он, отметив, что важно учитывать окупаемость затрат на арктические проекты и для компаний, и для государства.

Завальный отметил, что государство уже в той или иной форме стимулирует реализацию арктических проектов. "Возьмите, к примеру, те же СПГ-проекты, которые осуществляют "Новатэк" и его партнеры. Государство предоставило им широкий набор льгот по уплате таможенной пошлины и НДПИ (в обоих случаях ставка - 0%), по налогам на прибыль и на имущество, на срок окупаемости", - добавил глава комитета.

При этом, осваивая Арктику, необходимо уделять внимание экологии региона, чтобы не нанести вред природе. "И компании, разворачивающие деятельность в данном регионе, обязаны четко осознавать эту ответственность. Для того чтобы работать в Арктике, нужны ультрасовременные технологии - отечественные или иностранные. Но Запад, как я уже отмечал, ограничивает доступ России к передовым технологиям. Хотя освоение Арктики, на мой взгляд, нужно не только нашей стране, но и всему миру", - подчеркнул Завальный.

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