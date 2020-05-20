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Доходы "Газпрома" от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%

Физический экспорт газа упал на 24,2%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 24,2% - до 46,6 млрд куб. м. В том числе в марте экспорт газа составил 14,1 млрд куб. м (-0,7%) на общую сумму $1,76 млрд (на 12,9% меньше, чем в феврале).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м.

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