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ФАС установила максимальную плату за возврат ж/д билета в 2,13 руб.

Перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила максимальный сбор за возврат железнодорожных билетов - 2,13 рубля, говорится в сообщении ведомства.

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Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте России.

Перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать. Пониженный сбор будет действовать до полной отмены всех ограничений на передвижение и отдых граждан, уточнили в ФАС.

В связи с большим количеством жалоб граждан на действия перевозчиков по взиманию сбора за возврат железнодорожных билетов в службе напомнили, что с 1 апреля по 1 июня 2020 года РЖД, "Федеральная пассажирская компания", "Железные дороги Якутии", "Пассажирская компания "Сахалин" и "Гранд Сервис Экспресс" отменили сбор за возврат пассажирами неиспользованных билетов.

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