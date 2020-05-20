ФАС установила максимальную плату за возврат ж/д билета в 2,13 руб.

Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте России.

Перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать. Пониженный сбор будет действовать до полной отмены всех ограничений на передвижение и отдых граждан, уточнили в ФАС.

В связи с большим количеством жалоб граждан на действия перевозчиков по взиманию сбора за возврат железнодорожных билетов в службе напомнили, что с 1 апреля по 1 июня 2020 года РЖД, "Федеральная пассажирская компания", "Железные дороги Якутии", "Пассажирская компания "Сахалин" и "Гранд Сервис Экспресс" отменили сбор за возврат пассажирами неиспользованных билетов.