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Комитет Госдумы одобрил уточнение процедуры внесения в реестр сведений о выходе из ООО

Документ инициирован кабмином во исполнение плана мероприятий "Трансформация делового климата"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о совершенствовании процедуры внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о выходе участника общества с ограниченной ответственностью (ООО) из общества.

Документ инициирован кабмином во исполнение плана мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденного распоряжением правительства РФ от 17 января 2019 года.

Законопроектом предусматривается, что переход к обществу доли или части доли вышедшего участника будет осуществляться с даты получения обществом заявления участника о выходе из общества или даты внесения соответствующей записи в реестр в связи с выходом участника из общества в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. В соответствии с законопроектом нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе из общества, подает в регистрирующий орган заявление о внесении соответствующих изменений в реестр и после получения документа, подтверждающего факт внесения записи в реестр, передает обществу, к которому перешла доля вышедшего участника, копию направленного в регистрирующий орган заявления.

Законопроектом также вводится норма, согласно которой уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо имеющих определенные признаки, - например, обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера. Кроме того, право на выход из общества может быть обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, а также предоставлено по единогласному решению общего собрания участников общества.

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