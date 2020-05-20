В Калининграде начали выпускать новый кроссовер KIA XCeed

ТАСС, 20 мая. Производство нового купе-кроссовера KIA XCeed началось на заводе "Автотор" в Калининграде, говорится в сообщении компании.

"На заводе "Автотор" в Калининграде стартовало производство нового купе-кроссовера KIA XCeed. Новая модель завершит формирование семейства Ceed и расширит возможности выбора в сегменте C-SUV", - отметили в KIA.

Модель будет доступна с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (T-GDI). Старт продаж намечен на 1 июня 2020 года.

Как ранее сообщал управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль, в 2020 году компания планирует увеличить продажи автомобилей в России и занять не менее 13% рынка. Он также сообщал о намерениях расширить модельный ряд Kia в РФ примерно на 7 моделей (включая рестайлинг).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Kia в России в 2019 году составили 225,9 тыс. машин (-1% к 2018 году), доля рынка составила 12,8%.