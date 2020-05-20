{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению схему добычи неуглеводородного сырья из подземных вод

Принятие законопроекта позволит обеспечить полноту геологического изучения недр

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о совершенствовании добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных и попутных вод. Документ был инициирован правительством. Поправки вносятся в закон "О недрах". Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 26 мая.

Законопроектом предусматривается возможность для пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к такому сырью, если их извлечение из подземных и попутных вод связано с разработкой месторождений углеводородного сырья.

Документом предлагается исключить статус участков недр федерального значения для участков недр, содержащих месторождения лития, и учитывать при отнесении к участкам недр федерального значения исключительно запасы коренных месторождений этих полезных ископаемых.

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, говорится в пояснительной записке.

Согласно закону "О недрах", пользователь имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и ее целевым назначением. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не будет иметь в отношении него прав на дальнейшее использование и реализацию.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число безработных в России за период нерабочих дней выросло до 1,665 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС