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ФТС будет проверять маркировку обуви на границе с Белоруссией и Казахстаном

Подобные процедуры уже отработаны на маркировке меховых изделий

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) будут проверять обувную продукцию на наличие маркировки с 1 июля текущего года. Об этом в среду в ходе онлайн-конференции "Pro маркировку" сообщил главный инспектор главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Сергей Третьяков.

"Мобильные группы, которые действуют на российско-казахстанском, российско-белорусском участках государственной границы, усилят контроль за перемещением маркируемых товаров", - сказал Третьяков.

Он добавил, что при отсутствии ошибок в документах сверка Data Matrix кодов маркировки, указанных в таможенных декларациях, происходит оперативно. "Мы, конечно, стараемся быстро оповестить участника о проблеме, и в 99% он понимает, что проблема не в таможенных органах, быстро все делает, и выпуск происходит за какие-то минуты после того, как вся информация направлена оператору ЦРПТ", - отметил Третьяков, указав, что подобные процедуры уже отработаны на маркировке меховых изделий.

Эксперимент по маркировке обуви начался летом 2018 года. Обязательная маркировка обуви начнется 1 июля текущего года. Импортную обувь, которую купят до 1 июля 2020 года, но привезут в Россию после этой даты, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа 2020 года.

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