"Росэнергоатом" инвестирует 12-14 млрд рублей в строительство трех дата-центров в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инвестиции в строительство трех больших центров обработки данных (ЦОД), которые концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) планирует построить в России, оцениваются в 12-14 млрд рублей. Об этом сообщает корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом".

Отмечается, что эти средства пойдут на строительство зданий, инфраструктуры и сетей и не учитывают затраты на серверы и организацию облачных хранилищ данных.

Ранее сообщалось, что "Росэнергоатом", запустивший ЦОД в Тверской области на площадке Калининской АЭС, в перспективе 3-4 лет построит крупные дата-центры в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Строительство ЦОД в Иннополисе (город-спутник Казани) планируется начать уже в этом году.

"Завершается проектирование ЦОДа в Иннополисе, строительство должно начаться до конца года. В Иннополисе будет до 500 стоек мощностью 6 кВт. Этот проект может стать референтным для зарубежных заказчиков", - пишет "Страна Росатом".

Предполагается, что ЦОД в Санкт-Петербурге будут размещены от 500 до 1 тыс. стоек, в московском ЦОД - 2 тыс. стоек. ЦОД в Санкт-Петербурге будет обслуживать Ленинградскую и Кольскую АЭС, а также может использоваться для обработки данных транзитных перевозок по Севморпути. Дата-центры также можно использовать и для расположения в них, к примеру, серверов для организации онлайн-системы государственных услуг.

По расчетам "Росэнергоатома", выручка концерна в результате ввода в эксплуатацию трех новых дата-центров в ближайшие пять лет достигнет 20-25 млрд рублей. В перспективе "Росэнергоатом" планирует построить в России 10 ЦОД общей мощностью 300 МВт.

Калининский ЦОД

Первый дата-центр "Росэнергоатома" - Калининский - расположен на территории одноименной атомной электростанции (АЭС) в Тверской области. Дата-центр с 4,8 тыс. стоек мощностью 80 МВт был сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Два здания ЦОД из трех арендует "Ростелеком", в третьем располагаются мощности концерна. Объем инвестиций в этот проект превысил 6 млрд рублей. Но выручка "Росэнергоатома" от сдачи в аренду площадей, серверных мощностей и облачных хранилищ в 2019 году составила более 500 млн рублей, в этом году ее планируется увеличить до почти 1 млрд рублей.