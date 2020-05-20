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Совфед позволил Сбербанку и ВЭБу включить переданные кабмину кредиты в основной капитал

Документ инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому Сбербанк и госкорпорация "ВЭБ.РФ" получат возможность в 2020 г. включать в состав основного капитала субординированные кредиты, полученные от ЦБ РФ и переданные правительству Банком России. Документ инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Действующая редакция закона о перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России", предусматривает право правительства РФ принять в казну передаваемые Банком России права требования к ПАО "Сбербанк" и ВЭБ.РФ. Правовые основания изменять условия соответствующих договоров по переданным в казну правам требования у правительства РФ отсутствуют.

"Правительство РФ вправе в 2020 году заключать соглашения с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" об изменении условий указанных договоров в целях создания правовых оснований для включения такого субординированного кредита в состав источников основного капитала публичного акционерного общества "Сбербанк России" в полном объеме согласно требованиям Банка России", - говорится в документе.

В настоящее время субординированный кредит Банка России, предоставленный Сбербанку, учитывается в основном капитале Сбербанка на основании ожидания переоформления его условий в соответствии с Базельскими требованиями после его передачи в казну РФ. "Исключение данного кредита из расчета собственного капитала в условиях волатильности на финансовых рынках может привести к нарушению нормативов достаточности капитала и окажет сдерживающее влияние на кредитную активность банка", - говорится в пояснительной записке.

В этой связи законом предусматривается возможность заключения со Сбербанком соглашения об изменении условий договоров субординированного кредита "в целях создания правовых оснований для включения указанного субординированного кредита в состав источников основного капитала ПАО "Сбербанк России".

Аналогичным образом предусматривается возможность принимать решения о внесении прав требований по указанному договору (договорам) в качестве имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Включение этих обязательств в состав источников основного капитала обеспечит возможность расширения кредитного портфеля ВЭБ.РФ дополнительно в размере около 3 трлн руб., указывают авторы документа.

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