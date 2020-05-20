Совфед одобрил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими, отмечается в пояснительной записке.

Закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, отмечается в документе. Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Согласно закону, коэффициенты страховых тарифов устанавливаются Банком России в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства, количества произведенных страховых возмещений, технических характеристик авто, срока действия договора обязательного страхования.

В закон включены нормы о необходимости размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы. Принятие и реализация проекта закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования посредством регулирования ОСАГО, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учетом своих законных интересов и индивидуальных особенностей, считают авторы документа.

Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действие нормы базового закона о том, что срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов, установленные Банком России в период приостановления действия этих норм, не учитываются для исчисления срока действия страховых тарифов, определенного законопроектом. Положения закона применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после вступления документа в силу.