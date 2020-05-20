{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума подготовит проект по блокировке номеров злоумышленников, звонящих якобы от банков

Ожидается, что закон будет подготовлен в течение года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют подготовить проект закона, позволяющий блокировать телефонные номера злоумышленников, которые звонят с якобы телефонов кредитных организаций. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

"Другая проблема, когда злоумышленники звонят как будто бы из банка, выманивая персональные данные человека, и потом уже начинают использовать эти данные и завладевают теми деньгами, которые были на счете гражданина. Технология позволяет определять звонки, которые якобы идут от банка, я надеюсь, что в течение года мы такой закон подготовим, по блокировке телефонов", - сказал Аксаков.

В конце 2018 года клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонили с номеров самого банка. О подобных случаях сообщали клиенты банка в соцсетях. Позже заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов заявил, что массовых звонков мошенников с телефонных номеров Сбербанка не было.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Роснефть" обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
Представитель издания подчеркнул, что РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС