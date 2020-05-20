Госдума подготовит проект по блокировке номеров злоумышленников, звонящих якобы от банков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют подготовить проект закона, позволяющий блокировать телефонные номера злоумышленников, которые звонят с якобы телефонов кредитных организаций. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

"Другая проблема, когда злоумышленники звонят как будто бы из банка, выманивая персональные данные человека, и потом уже начинают использовать эти данные и завладевают теми деньгами, которые были на счете гражданина. Технология позволяет определять звонки, которые якобы идут от банка, я надеюсь, что в течение года мы такой закон подготовим, по блокировке телефонов", - сказал Аксаков.

В конце 2018 года клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонили с номеров самого банка. О подобных случаях сообщали клиенты банка в соцсетях. Позже заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов заявил, что массовых звонков мошенников с телефонных номеров Сбербанка не было.