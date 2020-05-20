В Петербурге поддержали законопроект о снятии ограничений на объем резервного фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий снятие ограничений на размер резервного фонда правительства города. Соответствующие изменения в закон о бюджетном процессе в Санкт-Петербурге поддержаны большинством голосов на заседании городского парламента.

"Изменения очень простые. Мы снимаем ограничения на размер резервного фонда. Подобные изменения уже были внесены в бюджетный кодекс, и соответственно, мы предлагаем это реализовать и в нашем бюджетном процессе", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, представляя законопроект.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменение является антикризисной мерой, направленной на предоставление возможности правительству Санкт-Петербурга оперативно реагировать на развитие ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, негативно влияющей на социально-экономическую стабильность в городе.

"Мы понимаем, что резервный фонд для того и существует, чтобы закрывать какие-то внезапно возникшие потребности. <…> Если мы говорим о бюджете этого года, который мы предлагаем рассмотреть, то мы действительно делаем достаточно большой резервный фонд - 31 млрд - для того, чтобы решать текущие проблемы", - сказал Батанов, отвечая на вопросы депутатов. Он уточнил, что средства предполагается направить в первую очередь на поддержку медицинских работников, социальные выплаты. Он также отметил, что ранее в этом году при поддержке парламентариев резервный фонд правительства Петербурга был увеличен с 1 млрд до 10 млрд рублей.