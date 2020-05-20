Объем рынка рекламы в первом квартале достиг 115 млрд рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объем российского рынка рекламы в первом квартале 2020 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг 115 млрд рублей. Об этом в среду сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

"Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше 115 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - сказали в ассоциации.

Объем рынка телерекламы прирос на 3% и составил 42,5-43 млрд рублей, а радио потеряло 17% - доходы сократились до 2,7-2,9 млрд рублей, рекламные доходы прессы сократились на 22% - до 2,6-2,8 млрд рублей, в том числе газеты потеряли 25%, а журналы 20%.

Сегмент интернета вырос на 10% - до 55-56 млрд рублей. Показатели рынка наружной рекламы остались прежними по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 8,9-9,1 млрд рублей.

Рынок рекламы в регионах потерял в первом квартале 8%. "Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам - телевидению, радио, прессе и наружной рекламе - в I квартале 2020 года, по оценке экспертов АКАР, равен 10 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 8%", - указали в ассоциации.

По оценкам комитета по исследованиям IAB Russia, объем рынка интернет-рекламы за январь-март 2020 год вырос на 9% и составил 57 млрд рублей без НДС. Объем сегмента Performance (оплата за действие) составил 49,1 млрд рублей, продемонстрировав рост в 11,8%, объем поисковой рекламы (Performance Search) вырос на 11,2% - до 24,8 млрд рублей. Подсегмент video продолжает демонстрировать стабильно высокий рост. Его объем увеличился на 21% и составил 4 млрд рублей.