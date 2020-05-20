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Евросоюз превысил предельно допустимый дефицит бюджета из-за борьбы с пандемией

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что бюджетный дефицит в 3% ВВП превысили все страны, кроме Болгарии

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Все страны ЕС, кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3% ВВП из-за национальных мер по борьбе с пандемией. Об этом заявил в среду замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на видео-брифинге в Брюсселе.

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"Во всех странах ЕС, кроме Болгарии, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста уже не выполняются", - заявил он. Базовый экономический документ ЕС - Пакт стабильности и роста устанавливает предельный уровень бюджетного дефицита в странах ЕС в 3% ВВП, государственного долга - в 60% ВВП.

Домбровскис отметил, что "в нормальных условиях Еврокомиссия должна была бы запустить процедуры устранения нарушений [против всех стран ЕС]". "Однако мы не будем этого делать до стабилизации ситуации", - подчеркнул он. В то же время он подтвердил, что Пакт стабильности и роста не упразднен, и его требования вновь должны будут соблюдаться после стабилизации ситуации.

Впрочем, в сфере ограничений государственного долга практически все страны Евросоюза давно и системно находятся за пределами отметки в 60% ВВП, многие южные страны сообщества, включая Италию и Грецию, превышают этот показатель более чем вдвое. Госзадолженность европейских стран резко выросла в ходе кризиса суверенной задолженности зоны евро в 2010-2014 годах, который стал прямым следствием мирового финансового кризиса 2008 года. Выправить ситуацию за последовавшие пять относительно благополучных лет государства Евросоюза не смогли.

В конце марта Еврокомиссия объявила о приостановке применения Пакта стабильности и роста, а также утвердила упрощенные правила утверждения программ государственной помощи бизнесу правительствами стран ЕС. Таким образом, Брюссель разрешил странам-членам брать новые займы без внешних ограничений и использовать их для краткосрочного стимулирования своей экономики, в то же время повышая риски дефолта национальных экономик под тяжестью долгов в долгосрочной перспективе.

Домбровскис не смог ответить на вопрос, как долго в ЕС продлится льготное состояние неприменения ограничений Пакта стабильности и роста. "Приостановка действия Пакта стабильности и роста предусмотрена в условиях острого экономического кризиса, охватившего весь Евросоюз в целом. Мы пока не можем сказать, как долго это состояние будет продолжаться. Мы будем тщательно оценивать состояние экономики, очевидно, Пакт вновь вступит в силу, когда кризисное состояние экономики сменится на нормальное", - заявил он.

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Пандемия коронавируса нового типа
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