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Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go и зарегистрироваться

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

"Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения", - отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa.

На входе в магазин нужно отсканировать QR-код, а после этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти. Деньги с карты спишутся автоматически.

Пока технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине "Азбука Вкуса", расположенном в деловом центре "Москва-Сити". В течение месяца опробовать новую технологию смогут все желающие.

По мнению гендиректора Visa в России Михаила Бернера, новый сервис станет востребованным в ближайшем будущем, поскольку в России существует высокий спрос со стороны потребителей на инновационные платежные решения.

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Россия
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