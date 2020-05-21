Эксперт: ценовая война между Саудовской Аравией и Россией может возобновиться

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией на мировом рынке нефти может возобновиться, когда цены на нефть вернутся к уровню $50-55. Такое мнение высказал в ходе вебинара директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

"В этой войне взята некая пауза. Обоим игрокам - собственно, и Саудовской Аравии, и России - невыгодно в данной ситуации продолжать эту ценовую войну. <…> Но когда цена вернется к $50-55, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал", - сказал он.

По оценкам S&P Global Ratings цена на нефть марки Brent до конца 2020 года будет на уровне $30 за баррель с последующим восстановлением до $50 в 2021 году. В 2022 году и в дальнейшем эксперты ожидают цены на уровне $55 за баррель.

Цены на нефть резко упали в марте после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Тогда бывшие союзники намеревались в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели окрестили ценовой войной.

Но далее страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 г.