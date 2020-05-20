В СФ предлагают продлить льготный период по образовательным кредитам в условиях пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сенаторы предлагают включить в пакет мер экономической поддержки граждан в условиях пандемии специальные условия по образовательным кредитам, в том числе продлить льготный период по ним, который завершается в 2020 году. Об этом сообщила в среду глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Предлагаем включить в пакет мер экономической поддержки граждан в условиях пандемии специальные условия по образовательному кредитованию. В том числе продлить льготный период по образовательным кредитам, который завершается в 2020 году, для тех, кто продолжает обучение по следующему уровню высшего образования на срок этого обучения, а для тех, кто завершил обучение, - на 6 месяцев. Сейчас мы знаем, что это три месяца", - сказала Гумерова, выступая по итогам правительственного часа с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, сенаторы предложили не допустить замораживания программ господдержки образовательного кредитования как минимум до конца 2021 года. "На наш взгляд, это вполне разумные предложения. Мы их проработали. И готовы вместе довести эту работу до логического завершения", - сказала она.

Гумерова добавила, что необходимость поддержки студентов, обучающихся на внебюджетной основе, стала одним из наиболее острых вопросов в сфере высшего образования в условиях пандемии. "Мы знаем, что сегодня Министерством науки и высшего образования РФ проработаны определенные меры - это сохранение оплаты на уровне 2019 года, отсрочка, рассрочка, помощь в занятости студентам. Вместе с тем вопрос этот очень важен. И мы понимаем, что снижение платежеспособности обучающихся ударит не только по студентам, но и по вузам", - подчеркнула глава комитета СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с этими предложениями и попросила Гумерову оперативно направить их в адрес Голиковой. "Мне кажется, поддержка студентов сейчас крайне важна тоже", - сказала спикер СФ.