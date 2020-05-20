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"Роснефть" обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

Представитель издания подчеркнул, что РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации
Здание главного офиса ПАО "Роснефть" Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание главного офиса ПАО "Роснефть"
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".

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Согласно заявлению, речь идет о публикации "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти".

"Утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Информация о том, что владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация, содержится в исходных материалах, на которые ссылается издание РБК, подчеркивают в "Роснефти".

"Тем не менее редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ", - указывают в компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РБК, издание еще не получило иск "Роснефти". "Как только документы будут у нас, мы сможем прокомментировать их содержание с юридической точки зрения. РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. Мы готовы отстаивать свою позицию", - подчеркнул представитель РБК.

"Роснефть" ушла из Венесуэлы

15 мая компания объявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия. Согласно отчету "Роснефти", сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле.

Владельцем активов "Роснефти" в стране будет компания, принадлежащая РФ, уточняли ТАСС в правительстве.

В результате сделки "Роснефть" получила на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.

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