СФ планирует 2 июня заслушать доклад главы Минтруда о занятости граждан в период пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации пригласил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова выступить на заседании палаты 2 июня с докладом о реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принято на заседании палаты в среду

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Предлагается заслушать на правительственном часе 483-го заседания Совета Федерации следующий вопрос - о реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости в связи с пандемией. Пригласить выступить по данному вопросу министра труда и социальной защиты РФ Антона Олеговича Котякова", - сказала Матвиенко.

"Как вы понимаете, вопрос чрезвычайно важный и актуальный", - подчеркнула спикер Совфеда.