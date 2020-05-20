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Пандемия коронавируса нового типа

СФ планирует 2 июня заслушать доклад главы Минтруда о занятости граждан в период пандемии

По данному вопросу выступит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации пригласил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова выступить на заседании палаты 2 июня с докладом о реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принято на заседании палаты в среду

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"Предлагается заслушать на правительственном часе 483-го заседания Совета Федерации следующий вопрос - о реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости в связи с пандемией. Пригласить выступить по данному вопросу министра труда и социальной защиты РФ Антона Олеговича Котякова", - сказала Матвиенко.

"Как вы понимаете, вопрос чрезвычайно важный и актуальный", - подчеркнула спикер Совфеда.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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