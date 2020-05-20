Патрушев: диверсификация ОПК будет в повестке совещания Путина с СБ РФ в ближайшее время

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Дополнительные решения в сфере диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе России будут в ближайшее время приняты по итогам оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом в среду сообщил секретарь СБ РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеосвязи с регионами Приволжского федерального округа (ПФО).

Путин регулярно - как правило, раз в неделю - проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза РФ по актуальным текущим вопросам.

"Все эти вопросы (по диверсификации производства в ОПК - прим. ТАСС) мы оставляем на контроле. Кроме того, в ближайшее время на совещании постоянных членов Совета безопасности (под руководством президента РФ - прим. ТАСС) будут приняты дополнительные решения по этим вопросам", - сказал Патрушев, говоря о ситуации с диверсификацией производства на оборонных заводах в Приволжье.

Секретарь Совбеза напомнил, что на его совещании в марте прошлого года в Ижевске был принят ряд решений в этой сфере, однако не все они реализованы. Так, по его словам, "не сформирован реестр проектов производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса". Кроме того, до настоящего времени в восьми регионах ПФО не заключены соглашения с Фондом развития промышленности, предусматривающие предоставление предприятиям поручительств при получении ими заемного финансирования фонда.

Вместе с тем, как отметил секретарь СБ РФ, по итогам прошлогоднего совещания был, в частности, организован ряд мер по линии Российского экспортного центра, в том числе - поддержка экспортных поставок, субсидирование, поиск новых партнеров, сертификация свободной продажи и страхование. Министерством энергетики России в целях увеличения загрузки оборонных предприятий заказами были утверждены методические рекомендации для формирования единого плана импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. Кроме того, предприятия ОПК были сориентированы о потребностях региональных и муниципальных органов власти в промышленной продукции, добавил Патрушев.