ВТБ выявил вид мошенничества через объявления о работе по тестированию приложений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты ВТБ выявили новый вид мошенничества - через объявления о работе по тестированию мобильных приложений. Злоумышленники просят удаленный доступ к телефону, получая возможность воспользоваться банковским приложением потенциального кандидата на работу, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Специалисты ВТБ выявили вид мошенничества, при котором злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы "тестирования" кандидата просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Целью удаленного доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения", - отмечается в сообщении.

В банке отметили, что мошенники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет жертвы и снять денежные средства, подтверждая это кодами из смс, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне. Такой вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан, добавили в ВТБ.

"ВТБ для защиты от мошенников рекомендует клиентам устанавливать приложение ВТБ - онлайн из официальных маркетов, регулярно проверять смартфон антивирусом. Также ВТБ напоминает, что для предотвращения мошенничества, связанного с социальной инженерией клиентам достаточно соблюдать простое правило - ни при каких обстоятельствах не разглашать данные карты и код подтверждения операций", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в ВТБ рекомендуют незамедлительно обратиться на горячую линию банка в случае подозрительных действий, сообщений или звонков.