В ФАС заявили, что цены на медицинские маски в России стабилизировались

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".

"Сейчас мы наблюдаем, что нет уже запредельных цен, когда за маску просили 100 рублей. Мы видим - пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку. Я понимаю экономические причины. Тем не менее, я уже вижу падение [цен], ажиотажных цен уже нет", - сказал Цариковский.

По его словам, такая тенденция связана с двумя факторами: насыщением рынка и наращиванием производства, а также снижением спроса на фоне снижения масштабов заболеваемости COVID-19.

Экономические причины ранее привели к повышению цен на маски, "но уйти от этого невозможно", отметил замглавы ФАС.

Ранее в ведомстве заявили, что антимонопольная служба фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки.

Ажиотажный спрос на маски и перчатки в России был вызван вспышкой нового коронавируса. В ряде регионов был введен и законодательно установлен масочный режим, который подразумевает обязательное ношение медицинской маски в общественных местах.